Msc Crociere è il nuovo partner del Genoa

Genova. Il Genoa CFC annuncia un accordo di partnership con MSC Crociere, terzo brand crocieristico al mondo, che sarà Second Jersey Sponsor per la stagione 22/23 e il cui logo sarà presente su tutte le maglie gara del Grifone firmate Castore.

Queste le parole del Presidente Zangrillo: “Siamo orgogliosi di aver iniziato questo viaggio insieme a MSC Crociere, una realtà internazionale cui ci accomunano il forte legame con il territorio e la grande voglia di investire sulla città di Genova”.

Queste le parole del DG Ricciardella: “Diamo il benvenuto a MSC Crociere, un partner con cui avremo modo di creare grandi progetti in sinergia, come già avvenuto in occasione del lancio della nostra maglia away a bordo di MSC Bellissima”.

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere, ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di questa partnership con il Genoa CFC, il club calcistico più antico d’Italia e tra i più noti a livello internazionale per la sua gloriosa tradizione, che rafforza sia il posizionamento ad alto livello di MSC Crociere nel mondo sportivo, sia lo stretto legame coltivato dalla Compagnia con i territori e le città in cui opera. La sponsorizzazione del Genoa contribuisce, in particolare, a rinsaldare ulteriormente il forte rapporto tra MSC Crociere e la città di Genova, capitale dello shipping italiano e Mediterraneo, che rappresenta da sempre il principale porto della nostra Compagnia a livello internazionale”.

MSC Crociere è il terzo brand crocieristico al mondo – leader di mercato in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa – ed è parte del Gruppo MSC, numero uno dello shipping e della logistica a livello globale con oltre 300 anni di tradizione in campo marittimo. La flotta di MSC Crociere comprende 19 navi moderne e tecnologicamente avanzate, anche dal punto di vista ambientale, destinate a crescere a 23 unità entro il 2025, con altre sei navi in opzione entro il 2030. La Compagnia è da tempo protagonista di numerose e importanti iniziative a livello ambientale e di sostenibilità, e punta a raggiungere nel medio-lungo periodo le “emissioni zero” delle proprie attività. MSC Crociere ha investito e continua a investire in maniera significativa in tecnologie ambientali di nuova generazione con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più innovative, utilizzando di volta in volta le migliori soluzioni disponibili a livello globale.