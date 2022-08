Genova. Un motociclista si è schiantato contro un albero a Masone, per cause ancora da accertare. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. L’uomo non ha riportato ferite gravi ma è stato necessario il ricovero in ospedale.

È stato infatti necessario l’intervento dell’elisoccorso Drago che ha trasportato l’uomo in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.