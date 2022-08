Genova. Incidente stradale questa mattina intorno alle 4.30 in Valpolcevera. Un uomo in sella a una moto ne ha perso il controllo ed è uscito di strada finendo in una scarpata.

L’incidente è avvenuto in via Nostra Signora della Guardia. Il centauro è stato recuperato dai vigili del fuoco e soccorso dall’automedica del 118. Non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti.

È stato portato in codice rosso, il più grave, al San Martino.