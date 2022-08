Morto Franco Ardoino, le condoglianze. Paita (Iv): “Ha voluto bene a Genova”

Genova. “Franco Ardoino é stato una figura importante per Genova. Uno stile unico nell’accoglienza ma anche

un costante pungolo per le istituzioni a fare di più per il prestigio della città”. Lo scrive in una nota la deputata di Italia Vita Raffaella Paita.

E prosegue: “Nel suo ristorante, punto d’incontro delle vicende genovesi e liguri, accoglieva tutti con il sorriso suggerendo idee per rafforzare la vocazione turistica e commerciale della città. Voglio ricordare e ringraziarlo anche per il suo impegno nelle associazioni di categoria e nelle iniziative di beneficenza. Ha voluto bene a Genova e alla Liguria. Alla sua famiglia desidero porgere le condoglianze.

Le condoglianze arrivano anche dalla Presidente Nazionale Confesercenti De Luise: “Abbiamo appreso dai colleghi di Genova dell’improvvisa scomparsa di Franco Ardoino, ristoratore d’eccellenza, da sempre impegnato nella beneficienza e nell’attività sindacale. Voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia, in primis, ed ai colleghi di Confesercenti Genova e Liguria. Franco Ardoino è stata persona di grande equilibrio e di straordinaria dedizione per la nostra associazione. Lascia un vuoto incolmabile, ma anche un ricordo indelebile per i tanti che lo hanno conosciuto”.