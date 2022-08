Morì a 20 anni per una grave malattia, ora un asilo in Malawi avrà il nome di Alice Mazzarello

Genova. È stato inaugurato pochi giorni fa a Balaka, in Malawi, L’asilo di Alice in memoria di Alice Mazzarello, una ragazza genovese scomparsa prematuramente un anno fa a causa di un grave tumore.

“L’asilo sorge nel distretto di Mpzeni, uno dei più poveri della città, sarà totalmente gratuito e ai bambini verranno forniti colazione e pranzo cinque giorni a settimana e questo è un aspetto fondamentale in questo momento di grande povertà dovuta alla crisi da Covid-19 e alla guerra in Ucraina” ha affermato Maria Haupt, pediatra e membro della Comunità genovese di Sant’Egidio.

All’inaugurazione erano presenti più di 200 persone tra bambini, famiglie, il capo villaggio, la diocesi e i membri della comunità di Sant’Egidio di Balaka e Genova.

Tornata da pochi giorni dall’Africa, la dottoressa Haupt ha raccontato che “dopo la scomparsa della figlia, la famiglia di Alice si è trovata di fronte a un bivio: chiudersi nel dolore oppure cogliere l’occasione per fare del bene”. Grazie alla collaborazione della Comunità di Sant’Egidio è stato deciso di finanziare il progetto per la costruzione di un asilo “perché Alice amava molto i bambini”.

In tanti, soprattutto parenti e amici, hanno contribuito a raccogliere i soldi necessari – alcune decine di migliaia di euro – per portare a termine i lavori. ” La struttura – spiega ancora la pediatra – sorge in una zona molto popolosa nella quale non ci sono altri asili. Potrà ospitare 50 bambini, dai 3 ai 5 anni, che avranno quindi maggiori possibilità di continuare un percorso istruzione perché in Malawi chi va all’asilo ha più chance di andare avanti negli studi”.

Nella struttura lavoreranno persone del luogo: due maestre oltre al personale ausiliario. L’asilo si aggiunge alla casa per anziani già attivata da alcuni anni grazie alla Comunità di Sant’Egidio. Attualmente è gestita da volontari locali della Comunità e ospita alcune persone senza fissa dimora.

In un post su Facebook la Comunità di Sant’Egidio di Genova scrive: Grazie a loro qui a Balaka vengono realizzati tanti sogni, questo sarà il luogo dove i nostri bambini impareranno, verranno protetti e sarà donato loro un seme di pace”. Tra i tanti ringraziamenti avvenuti tra la benedizione e il rinfresco anche il Capo Villaggio esprime la sua gratitudine e dice: “Sant’Egidio sta realizzando tanti dei nostri sogni, dalla casa per gli anziani al nuovo asilo, grazie anche alla famiglia di Alice che ha permesso di condividere con loro tutto ciò”.

Questo asilo sarà per Balaka, un faro nella notte, in un paese in cui il tasso di istruzione è ancora molto basso ed è solo alla portata dei ricchi, qui la maggior parte delle scuole è privata e più del 60% dei bambini abbandona gli studi prima della terza media. Potipher Magombo responsabile di Sant’Egidio a Balaka dice: “ Dobbiamo essere grati di questa gioia, perchè la cerimonia di oggi riguarda tutta Balaka, l’istruzione di questi bambini non è solo un loro diritto ma un dovere di tutti noi. Questo asilo è stato costruito su una pietra forte, che è la Comunità e che non crollerà mai.”