Moneglia, il mare porta a riva la carcassa di un esemplare di Istrice crestato

Un istrice crestato (Hystrix cristata), noto anche come porcospino, è stato trasportato dal mare sulla riva della spiaggia di Moneglia. La foto ci è stata fornita da Giulio Galloni. “L’animale in perfetto stato di conservazione è stato subito analizzato da un veterinario presente in spiaggia che ne ha purtroppo constatato il decesso”, racconta. “Così è stato poi recuperato dagli addetti al salvataggio dei bagni La Secca e subito consegnato alla Forestale”. Grande stupore per la presenza di un tale animale sul territorio Ligure – continua – prima di oggi non era mai stato avvistato su questo territorio”.