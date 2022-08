Miss Mamma Italiana: in lizza c’è anche Eva, barista genovese

Genova. C’è anche una genovese tra le candidate a Miss Mamma Italiana, il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione. Eva Teterkina, 33 anni, barista, madre di due bimbi di 2 anni e 7 mesi, è stata premiata con la fascia “Miss Mamma Italiana Solare” e accede alle pre-finali in programma dal 5 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina, sulla Riviera romagnola.

Il concorso è organizzato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.