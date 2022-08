Miss Liguria è una 25enne genovese, per lei accesso diretto alla finalissima di Miss Italia

Liguria Loano si è trasformata per una sera, e non solo, in capitale ligure della bellezza. Nella serata di ieri, infatti, in una gremita piazza Italia, si è svolta la finalissima di “Miss Liguria”.

A trionfare è stata la numero 6, Mariela Nunez, 25 anni, originaria di Santo Domingo, ma residente a Genova, che ha sbaragliato la concorrenza: all’evento hanno preso parte otto ragazze che hanno conquistato le fasce nelle pre-finali tenutesi nei giorni precedenti.

La stessa Nunez aveva già vinto la fascia di “Miss Sorriso” agli eventi collaterali svoltisi proprio a Loano, lo scorso giovedì, in una delle semifinali intermedie.

Le ragazze che hanno ottenuto altre fasce accederanno alle pre-finali, mentre “Miss Liguria” andrà direttamente a disputare la finale nazionale di “Miss Italia”. Alla serata loanese era presente anche “Miss Italia” 2021, Zeudi De Palma.