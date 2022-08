Metropolitana a Corvetto, un altro passo avanti: aggiudicata la gara preliminare

Genova. È stata assegnata la prima gara bandita dal Comune di Genova per il completamento e l’apertura della stazione della metropolitana in piazza Corvetto. Il raggruppamento di imprese Tecnosistem-Sidercad-Costa-Minetti con sede a Napoli si è aggiudicato il servizio di integrazione e aggiornamento della progettazione definitiva, project managament e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un valore di 2,65 milioni di euro. L’importo a base di gara era di 3,79 milioni di euro.

Una stazione di fatto già scavata nel 2012, quando la giunta Vincenzi scelse di dirottare le risorse sul capolinea di Brignole, e da allora rimasta incompiuta nei sotterranei del centro genovese. Il bando era stato pubblicato a febbraio. Ora i progettisti avranno due mesi e mezzo di tempo per consegnare il loro lavoro, dopodiché si potrà procedere all’assegnazione dell’appalto vero e proprio, quello per la progettazione esecutiva e i lavori.

Le risorse arrivano dal Pnrr: 43,8 milioni per mettere in funzione la fermata tra De Ferrari e Brignole, già disponibili. Difficile che il progetto realizzato 15 anni fa venga stravolto. L’unica uscita della stazione era prevista in via Santi Giacomo e Filippo, in un atrio di palazzo Albini dove verranno collocati anche i locali tecnici. Nulla da fare, almeno per ora, per il collegamento pedonale con via San Vincenzo: il Comune aveva commissionato uno studio di fattibilità e chiesto i soldi (circa 20 milioni in più) per realizzare un tunnel sotto l’Acquasola e ampliare così il bacino d’utenza della stazione, ma il finanziamento assegnato dal Governo non copre le spese necessarie. Possibile tuttavia che l’opera possa essere aggiunta in un secondo momento.

I progettisti comunque non avranno vita facile, sia perché dovranno tenere conto degli impianti esistenti (realizzati dall’attuale Hitachi Rail che si è aggiudicata anche la fornitura di 14 nuovi treni) sia perché dovranno assicurare che la linea possa rimanere in esercizio sull’intera tratta durante l’esecuzione dei lavori, visto che uno stop dei treni a De Ferrari farebbe fare un salto indietro di un decennio e provocherebbe più di un problema alla rete di trasporto pubblico. Per il resto non dovrebbero esserci eccessive complicazioni tecniche, visto che la stazione esiste già “al grezzo”, comprese le banchine in linea.