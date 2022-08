Liguria. Ancora una giornata caratterizzata dalle alte temperature in Liguria. A partire dalle ore centrali attività cumuliforme in aumento sull’Appennino con possibili brevi acquazzoni su Alpi Liguri e tra la Val Trebbia e la Val Fontanabuona, con possibili sgocciolii anche sulla costa tra Nervi e Bogliasco secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia. Sul resto della regione velature in transito in un contesto caldo.

Venti moderati da Nord al mattino, più deboli dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare inizialmente mosso al largo sul settore centrale, in rapida diminuzione nel corso della mattinata; altrove poco mosso.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra 23 e 27 gradi, nell’interno tra 12 e 19. Massime sulla costa tra 31 e 35 gradi, nell’interno (fondovalle/collina) tra 28 e 34.

Stesso copione domani: venti settentrionali al mattino, da sud al pomeriggio, mare poco mosso e temperature stazionarie.

Venerdì nuvolosità in aumento sul settore centro-occidentale. Temperature in calo ma umidità relativa in aumento.