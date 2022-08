Liguria. Agosto inizia con condizioni di stabilità e con il caldo in aumento. Si ritornerà, climaticamente, quindi, ad un paio di settimane fa con la sola differenza che avremo un clima un po’ più secco, perlomeno nei prossimi 2/3 giorni. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tempo soleggiato un po’ ovunque. Nel pomeriggio formazione di addensamenti innocui sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante.

Venti: generalmente deboli di direzione variabile. Durante la prima mattinata locali rinforzi dai quadranti settentrionali. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: minime in aumento nelle zone interne, massime stazionarie. Costa: min 21/26°C, max 28/33°C; interno: min 9/21°C, max 26/34°C (fondovalle/collina).

MARTEDì 2 AGOSTO: tempo generalmente soleggiato. Nel pomeriggio solita formazione di locali addensamenti sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante con la rara possibilità di isolati e brevi rovesci.

Venti: deboli di direzione variabile. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: stazionarie.

MERCOLEDì 3 AGOSTO: non cambia la situazione. Tempo in gran parte soleggiato se si escludono i locali episodi instabili pomeridiani sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante. Temperature stazionarie o in lieve aumento con umidità in aumento lungo le coste. Mare quasi calmo o poco mosso.