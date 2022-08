Tra venerdì e sabato l’alta pressione continuerà ad interessare il Mediterraneo occidentale, mentre una goccia fredda dall’est Europa si sposterà verso le regioni Adriatiche. Nelle ultime ore di venerdì e nelle primissime ore di sabato qualche nota instabile, dovuta alla goccia fredda in quota, interesserà anche la nostra regione.

Il resto del fine settimana trascorrerà con tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Questa la principale situazione meteo presentata dagli esperti del centro Limet.

In particolare tra la notte e le prime ore del mattino si assiste al transito di stratificazioni medio-alte sull’intera regione; per il resto della mattinata cieli in prevalenza poco nuvolosi con solo qualche addensamento più consistente tra Savonese orientale e Genovesato occidentale, non si escludono dei fenomeni associati.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, possibili sconfinamenti sull’estremo ponente costiero. Tempo asciutto con alternanza tra sole e locali addensamenti altrove.

Tra la tarda serata e la notte su sabato aumento dell’instabilità con possibili rovesci, anche temporaleschi, in discesa dalle zone interne verso la fascia costiera.

Venti: deboli o moderati da nord-est sull’Imperiese, da est/sud-est altrove. In serata rinforzi dai quadranti settentrionali ovunque. Il mare sarà poco mosso, localmente mosso al largo.

Le temperature saranno minime stazionarie o in lieve calo, massime in diminuzione. Sulla costa si registra un minimo tra 20 e 26°C, e un massimo tra 27 e 31°C. Mentre all’interno un minimo tra 9 e 19°C, e un massimo tra 25 e 32°C (fondovalle/collina).