Liguria. Ultimo giorno della settimana con ancora un debole campo anticiclonico, anche se non mancherà della nuvolosità. Invece, l’inizio della nuova settimana sarà condizionato da un primo impulso instabile. Questa la principale situazione meteo presentata dagli esperti del centro Limet.

In particolare per oggi, domenica 14 agosto, è previsto al mattino transito di stratificazioni medio-alte da ovest verso est, comunque non mancheranno spazi soleggiati soprattutto sul centro-levante.

Tra le ore centrali della giornata ed il primo pomeriggio, durante il passaggio delle stratificazioni più compatte, non si esclude anche qualche locale sgocciolio o piovasco sparso.

Per il resto del pomeriggio e per la prima parte della sera nubi sparse alternate a schiarite su gran parte della regione, mentre qualche addensamento più compatto potrà interessare l’estremo ponente interno.

Tra la tarda serata e la successiva notte qualche rovescio o temporale, in risalita dal mare, potrà iniziare ad interessare alcuni tratti costieri del centro-levante.

Tra la notte e la mattinata previsti invece venti deboli da nord-est sull’Imperiese, a seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque. Il mare sarà poco mosso, localmente mosso al largo.

Infine le temperature saranno stazionarie o in lieve calo. Sulla costa si registra un minimo tra 18/24°C, e un massimo tra 26/30°C. Nella parte interna un minimo tra 7/19°C, e un massimo tra 24/31°C (fondovalle/collina).