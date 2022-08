Genova. Una perturbazione associata ad una goccia fredda in quota è entrata sul Mar Ligure, facendo aumentare il rischio di temporali anche intensi sulla nostra regione nella giornata di oggi (in vigore l’allerta meteo gialla emanata da Arpal). Venerdì residui fenomeni, sabato bel tempo e aumento delle temperature. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 18 agosto. Avvisi: Rischio di forti temporali anche stazionari tra il Genovese e il Tigullio al mattino con cumulate anche elevate. Prestare attenzione per locali allagamenti. Cielo e Fenomeni: Al mattino rischio di temporali anche intensi nell’areale compreso (indicativamente) tra Genova e Chiavari. Prestare attenzione ai forti colpi di vento e locali allagamenti. Sul resto della regione tempo instabile con rovesci alternati anche a pause. Tra il mezzogiorno e il primo pomeriggio temporanea attenuazione dei fenomeni quasi ovunque, seguita da una ripresa degli stessi in serata con rischio di temporali moderati a macchia di leopardo associati anche a locali grandinate, Venti: Al mattino moderati da nord sul centro-ponente, convergenti con un sud-est moderato a levante. Nel pomeriggio ventilazione più spenta ovunque, ma con tendenza a disporsi da sud-ovest sul Golfo in serata. Mari: Mosso, localmente molto mosso ed incrociato al largo. Temperature: Minime in lieve aumento, massime in calo ovunque. Costa: min 20/24°C, max 25/28°C. Interno: min 13/20°C, max 22/25°C (fondovalle/collina).

Venerdì 19 agosto. Al mattino ancora qualche rovescio a levante in attenuazione col passare delle ore. Sul resto della regione nubi sui versanti padani in dissolvimento con passare delle ore, cielo più sereno lungo la sottostante linea di costa. Venti: Moderati da nord al mattino, in attenuazione nell’arco della giornata. Mari: Da molto mosso a mosso. Temperature: In calo le minime, in aumento le massime sotto costa.

Sabato 20 agosto. Soleggiato e stabile su tutta la regione e temperature in salita.