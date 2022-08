Genova. L’alta pressione che ci sta interessando da alcuni giorni tenderà a flettere a partire dalla giornata di venerdì. Tutto ciò determinerà un’accentuazione dell’attività temporalesca specie sui rilievi e nel pomeriggio. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 25 agosto. Al mattino velature o nubi alte in transito sul settore centro-orientale, cielo sereno altrove. Nel pomeriggio in genere soleggiato ovunque fatta eccezione per qualche nube nelle aree interne associata a qualche isolato piovasco sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata. Venti: Deboli in regime di brezza. Mari: Generalmente quasi calmo o poco mosso. Temperature: Pressoché stazionarie o in lieve aumento nelle aree interne. Costa: min 19/23°C, max 28/31°C. Interno: min 9/15°C, max 28/33°C (fondovalle/collina).

Venerdì 26 agosto. Soleggiato ovunque al mattino. Nel pomeriggio aumento dell’attività temporalesca su Alpi Liguri ed Appennino orientale, in genere poco nuvoloso altrove. Venti: Deboli in regime di brezza. Mari: Generalmente quasi calmo o poco mosso. Temperature: Stazionarie.

Sabato 27 agosto. Cielo e Fenomeni: Aumento dell’instabilità nelle aree interne, con qualche sconfinamento in costa. Seguire i prossimi aggiornamenti.