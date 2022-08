Liguria. “Infiltrazioni di aria fresca mineranno leggermente la solidità dell’alta pressione nei prossimi giorni con qualche temporale nelle aree interne durante il pomeriggio” è questa la principale situazione meteo, secondo gli esperti del centro Limet.

In particolare, per la giornata di oggi, sabato 6 agosto, al mattino cielo sarà sereno ovunque fatta eccezione per qualche nube bassa sul mare. Dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità nelle aree interne. Tra il pomeriggio e la prima parte della sera possibili temporali tra Val Trebbia e Aveto, in contemporanea con le Alpi Liguri. Fenomeni assenti nel restante entroterra. In serata torna stabile quasi ovunque.

I venti saranno deboli in prevalenza meridionali e il mare sarà generalmente poco mosso. Infine le temperature saranno pressoché stazionarie. In costa si registra un minimo tra 21 e 25°C, e un massimo tra 27 e 32°C. Mentre all’interno un minimo tra 10 e 22°C, e un massimo tra 28 e 36°C (fondovalle/collina).