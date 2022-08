Genova, Ancora alta pressione sul nord Italia e sulla Liguria. Tuttavia, un flusso debolmente instabile settentrionale determinerà annuvolamenti associati a qualche locale fenomeno nelle aree interne specie nel pomeriggio. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 11 agosto. Al mattino un po’ di nuvolosità sarà presente sui versanti padani centro-occidentali e nelle aree interne senza precipitazioni, più soleggiato lungo la costa. Nel pomeriggio formazione di occasionali rovesci o isolati temporali su Alpi Liguri ed Appennino orientale, in attenuazione in serata, per il resto tempo soleggiato. Venti: Deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio. Mari: Generalmente poco mosso. Temperature: Stazionarie. Costa: min 23/27°C, max 31/35°C. Interno: min 12/19°C, max 28/34°C (fondovalle/collina).

Venerdì 12 agosto. Al mattino soleggiato ovunque. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio formazione di isolati temporali su Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto, in attenuazione in serata. Temporali assenti sui restanti rilievi e soleggiato in costa. Venti: Deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari: Poco mosso. Temperature: In contenuto calo