Genova. Liguria nuovamente sotto la protezione di una vasta area anticiclonica che abbraccia l’intera Europa centro-occidentale: la pressione più elevata a nord delle Alpi induce blandi flussi settentrionali in quota e nei bassi strati che contribuiscono per il momento al mantenimento di un caldo sempre elevato, ma più sopportabile, in quanto torrido. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Martedì 9 agosto. Cielo in prevalenza sereno al mattino; in giornata cumuli pomeridiani nell’interno e qualche stratificazione che potrà estendersi alla costa in un contesto sempre soleggiato ed abbastanza asciutto. Venti: residui refoli da nord in nottata tra Capo Mele e Voltri, in giornata regime di brezza, vivaci da ponente su estremo levante costiero. Mari: inizialmente mosso al largo sul settore centrale, in rapida diminuzione nel corso della mattinata; altrove poco mosso, tendente a calmo o quasi calmo sotto-costa. Temperature: in calo le minime a fondovalle, in diminuzione la massime sotto-costa. Costa: min 22/26°C, max 28/31°C. Interno: min 10/19°C, max 28/33°C (fondovalle/collina).

Mercoledì 10 agosto. Avvisi: tra la notte ed il mattino venti a tratti forti da nord sul ponente nelle zone soggette. Cielo e Fenomeni: soleggiato, tempo asciutto. Venti: settentrionali al mattino, rinforzi come da avviso; brezze a levante in giornata. Mari: da stirato a poco mosso sotto-costa, mosso al largo. Temperature: in aumento a fondovalle e lungo la costa, picchi prossimi ai 35°C

Giovedì 11 agosto. Condizioni invariate, più caldo nelle zone interne.