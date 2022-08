Genova. Aria più fresca in quota renderà a tratti l’atmosfera più instabile con la possibilità per qualche temporale o rovescio a “macchia di leopardo”. Tempo nuovamente più stabile nei primi giorni della prossima settimana. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 7 agosto. Avvisi: attenzione alle possibili raffiche di vento, specialmente sui crinali montuosi ed in mare aperto. Cielo e fenomeni: giornata variabile. Nelle prime ore del mattino possibili rovesci anche a sfondo temporalesco specialmente sul centro levante e più probabili nelle zone interne. Tempo asciutto e più soleggiato a ponente. Da metà giornata sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle zone interne con rischio maggiore di rovesci, anche a sfondo temporalesco, sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante. Non si escludono locali sconfinamenti lungo le coste sottostanti. Tempo più soleggiato lungo le coste del savonese. Venti: tesi dai quadranti settentrionali. Mari: stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: in calo specialmente nelle zone interne. Costa: min 21/25°C, max 27/32°C. Interno: min 10/20°C, max 24/31°C (fondovalle/collina)

Lunedì 8 agosto. Avvisi: ancora vento teso dai quadranti settentrionali specialmente in montagna ed in mare aperto. Cielo e fenomeni: ancora una giornata variabile. Temporali pomeridiani saranno possibili specialmente sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante con sconfinamenti probabili anche verso le coste sottostanti. Tempo più soleggiato tra savonese e genovese di ponente. Venti: ancora tesi dai quadranti settentrionali, in calo dal pomeriggio. Mari: stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: stazionarie.

Martedì 9 agosto. Cielo e Fenomeni: giornata più soleggiata. Residua instabilità pomeridiana nelle zone interne. Temperature in lieve aumento. Vento ancora a tratti moderato da nord nelle prime ore della giornata. Mare generalmente poco mosso.