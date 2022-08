Liguria. Aria più fresca in quota comporta in questo avvio di settimana, tempo variabile e a tratti instabile sulla nostra regione. Nella giornata di domani, martedì, nuovo generale rinforzo dell’alta pressione sulle regioni settentrionali. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 8 agosto, rovesci temporaleschi potranno interessare il levante nelle primissime ore del mattino, tempo asciutto con solo qualche addensamento in transito altrove. A seguire rapido miglioramento, mattinata che trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio nuova formazione di rovesci, anche a carattere temporalesco, sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino orientale, non si escludono locali sconfinamenti verso le coste di Tigullio e medio-levante. Asciutto e cieli prevalentemente poco nuvolosi sul resto della regione. In serata condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti: tra la notte e il mattino moderati da nord, rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele. Nel corso del pomeriggio deboli o moderati da sud-ovest sul settore costiero occidentale, dai quadranti settentrionali altrove.

Mare: fino al primo pomeriggio stirato sotto-costa, tra mosso e molto mosso al largo. A seguire poco mosso sotto-costa, localmente mosso al largo.

Temperature stazionarie o in lieve calo le minime, in calo le massime. Saranno comprese sulla costa tra 21 e 32 gradi, nell’interno tra 10 e 33.

Domani, martedì 9 agosto, al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino orientale, tempo asciutto con solo qualche nube in transito altrove. Venti: tra la notte e il mattino moderati o tesi da nord, a seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali lungo la fascia costiera. Temperature in nuovo aumento.

Per mercoledì 10 agosto al mattino cieli poco nuvolosi ovunque. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali sui rilievi di Alpi Liguri e Appennino orientale, non si escludono sconfinamenti verso le coste (specie sull’Imperiese). Temperature stazionarie o in leggero calo nei valori massimi. Ventilazione debole o moderata settentrionale. Mare poco mosso.