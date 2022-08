Liguria. Giornata ancora caratterizzata da tempo stabile e soleggiato dal punto di vista meteorologico; al pomeriggio secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, sviluppo cumuliforme su Alpi Liguri e Appennino centro-orientale dove non si escludono locali episodi di instabilità. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

I venti saranno tesi da nord al mattino, più deboli dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Di conseguenza mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra i 22 e 25° C, nell’interno tra 10 e 18° C, massime tra 29 e 33° C sulla costa, tra 29 e 35° C nell’interno (fondovalle-collina).

Domani ancora condizioni stazionarie, temperature comprese, con venti deboli e di direzione variabile, mare quasi calmo o poco mosso.

Venerdì aumento del caldo e dell’afa.