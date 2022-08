Maxi perdita d’acqua a Bolzaneto, “geyser” nel Polcevera dal muraglione della stazione ferroviaria

Genova. Una grossa perdita d’acqua dalla rete Iren si è verificata nel pomeriggio di oggi a Bolzaneto, in Valpolcevera.

La conduttura è praticamente esplosa in tre punti all’altezza del muraglione d’argine della stazione ferroviaria con cascate d’acqua, quasi geyser, che sono finite direttamente nel Polcevera senza interessare, comunque, ne la viabilità né la linea del treno.

“In merito alla forte perdita della tubatura dell’acquedotto presso la Stazione Fs Bolzaneto, informo che sono arrivati sul posto i tecnici di Iren e gli agenti della Polizia Locale del Distretto Valpolcevera”, ha confermato il presidente del municipio Federico Romeo.

Ireti ha chiuso la condotta intorno alle 18. Fino ad allora e per due ore circa un grande quantitativo d’acqua, mai come quest’estate preziosa, è andato sprecato.

Non ci sono tempi per il ripristino della rete, su cui Ireti è al lavoro, ma comunque non dovrebbero esserci grossi disagi per gli abitanti della zona visto che quella tubatura non serve utenze domestiche.