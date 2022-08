Interventi programmati sospesi al San Martino, Toti: “Nessun blocco” ma l’opposizione va all’attacco del “modello Liguria”

Genova. Ha scatenato la tempesta perfetta, tanto più in periodo di campagna elettorale, la decisione della direzione dell’ospedale San Martino di Genova di sospendere, dal 5 settembre, gli interventi programmati e di congelare per almeno tre mesi le liste di attesa per potere operare nei tempi previsti i malati oncologici. Una situazione – raccontata dal SecoloXIX – dovuta alla mancanza di personale, oltre 250 persone meno del necessario tra infermieri, anestesisti, tecnici di laboratorio e radiologia.

La notizia, che lo stesso ospedale definisce “provvedimento doloroso ma inevitabile” ha scatenato l’opposizione in Regione, che parla di un “fallimento del governo Toti” e del “modello Liguria”. Il governatore replica: “Nessun blocco degli interventi chirurgici nell’area metropolitana genovese, bensì una riprogrammazione che renda più efficienti le strutture ospedaliere della città e riduca i tempi di attesa” e parla di una “sempre maggiore sinergia e collaborazione fra le strutture”.

“Un provvedimento senza precedenti che dimostra l’incapacità della Giunta Toti di gestire e risolvere i problemi della sanità ligure. Un anno fa la giunta parlava di Restart Liguria e azzeramento delle liste d’attesa, oggi il San Martino alza bandiera bianca: siamo di fronte al fallimento politico della gestione sanitaria di Toti e della destra”, attacco il gruppo del Pd in via Fieschi. “La destra sta portando la sanità ligure al collasso – rincara la dose Valentina Ghio, segretaria regionale dei Dem e candidata nel proporzionale Liguria per la Camera – serve un piano straordinario per l’assunzione di personale sanitario e una strategia per rafforzare la sanità pubblica a partire dal territorio, per garantire a tutti le cure necessarie”.

“Sembra un’assurdità, ma succede davvero, e nel principale ospedale della Liguria – attacca anche il consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Sansa) – questa difficoltà da parte del San Martino favorirà ancora una volta la sanità privata, alla quale, chi potrà, si rivolgerà per effettuare quelle operazioni oggi sospese dal principale ospedale della Liguria. I cittadini liguri ormai hanno capito in cosa consiste il ‘modello Liguria’ di Toti per la Sanità nella nostra regione”. La lista Sansa ha annunciato per i primi di ottobre, quindi dopo le elezioni politiche, una manifestazione “apartitica” per protestare per la gestione della sanità.

Il problema del San Martino dovrebbe “rientrare” nel giro di tre mesi, quando prenderanno servizio gli infermieri che hanno superato il concorso bandito dalla Regione e gestito da Alisa e le cui graduatorie saranno reso note il 10 settembre. Ma anche i sindacati protestano: “Il concorso regionale per infermieri è stato fatto con due anni di ritardo. Queste sono le conseguenze”, dice Gabriele Bertocchi, segretario regionale della Cisl Funzione pubblica.

La replica della Regione. “Nessun blocco degli interventi chirurgici nell’area metropolitana genovese, bensì una riprogrammazione che renda più efficienti le strutture ospedaliere della città e riduca i tempi di attesa. In un’ottica di sempre maggiore sinergia e collaborazione fra le strutture dell’ospedale policlinico San Martino e i presidi ospedalieri di Asl3 e gli altri presidi della città, le operazioni chirurgiche di alta, media e bassa intensità sono oggetto già in queste ore di una nuova programmazione, al fine di rendere più efficienti le strutture operatorie dei singoli nosocomi. Per far fronte alla ormai endemica carenza di personale nel sistema sanitario a livello nazionale e al fine di ridurre le liste di attesa, che risentono ovviamente degli effetti della pandemia, ma anche per ottimizzare le risorse umane, professionali e logistiche si sta infatti procedendo ad ampliare sempre di più quella politica di collaborazione e sinergia già in atto da molti mesi tra le aziende, come ad esempio quella tra Galliera e Asl 4 per Ortopedia, tra Galliera e Asl1 per Urologia, tra San Martino e Asl3 per Ginecologia, tra Asl2, Università e San Martino per Anestesia e Rianimazione”, dice il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la riunione convocata con i vertici del Policlinico, di Alisa e di Asl3.

“Stupisce ancora una volta – aggiunge il presidente – che lo sforzo di rendere maggiormente produttive e più aderenti alle richieste dei cittadini le nostre strutture ospedaliere possa essere colto come notizia negativa, e stupiscono le polemiche di fronte a ogni operazione di razionalizzazione di un sistema che deve ovviamente tener conto anche della presenza del Covid, come della difficile situazione dal punto di vista del reclutamento di professionalità ma che, nonostante questo, non vuole rinunciare a dare risposte sempre più celeri e coerenti ai bisogni dei cittadini, partendo da quelli che necessitano di cure più urgenti. Per quanto riguarda il personale, è necessario infine ricordare che si stanno concludendo le procedure del concorso per gli infermieri e gli Oss: tra poche settimane, le aziende, compreso il Policlinico, potranno attingere alle graduatorie e procedere all’assunzione di 700 infermieri e 274 Oss a tempo indeterminato”.

“Regione Liguria ha stabilito un modello efficace che è quello dell’ospedale diffuso – aggiunge il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – così come avvenuto per la collaborazione attivata nella chirurgia ortopedica tra il Galliera e Asl4. Anche in questo caso vengono messe a fattor comune le risorse umane, tecnologiche e logistiche per dare risposte ai bisogni di salute cittadini in una logica di rete”.

“Gli interventi non sono calati rispetto al 2019, pre-Covid: ad esempio in chirurgia toracica – spiega nella nota della Regione il direttore generale del Policlinico San Martino Salvatore Giuffrida – nei primi sei mesi del 2019 abbiamo effettuato 174 interventi a fronte dei 218 effettuati nel primo semestre del 2022. In chirurgia vascolare, gli interventi effettuati nei primi sei mesi del 2019 sono stati 556 a fronte dei 615 dei primi sei mesi di quest’anno. Ritengo che il Policlinico San Martino debba concentrarsi su tutta l’alta complessità, dalla cardiochirurgia alla neuroradiologia con la gestione degli ictus, alla neurochirurgia”.

“La collaborazione tra le aziende liguri, e nello specifico quelle dell’area metropolitana genovese, rappresenta una risposta alle reali necessità della popolazione, soprattutto quella afflitta dalle patologie più gravi – precisa il direttore generale della Asl 3 Luigi Carlo Bottaro – Le difficoltà organizzative, anche temporanee, delle singole aziende devono trovare obbligatoriamente risposte nel servizio sanitario regionale, nel rispetto innanzitutto del cittadino e, contestualmente, delle singole professionalità del sistema stesso”.