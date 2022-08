Maltempo, tragedia in Toscana: due morti a Lucca e Carrara, decine di feriti

L’ondata di maltempo che questa mattina ha investito il Levante ligure ha colpito anche la Toscana, che a distanza di qualche ora registra un bilancio ben peggiore: due morti e diversi feriti, tutti colpiti dagli alberi abbattuti dal vento molto forte.

Una donna è deceduta dopo essere stata travolta da un albero nel parco La Malfa di Avenza nei pressi di Carrara, a pochi chilometri dalla provincia della Spezia. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118. E un uomo di 54 anni, Daniele Giorgi, ha trovato la morte nel proprio terreno a Sorbano del Giudice, alle porte di Lucca, mentre tagliava rami con la motosega. È stato investito in pieno da una grossa pianta che lo sovrastava.

Restando ancora nelle vicinanze della Liguria, quattro persone sono rimaste ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre per cadute di alberi. Tre sono stati portati in codice giallo all’ospedale Apuane mentre i vigili del fuoco hanno liberare una quarta persona, data con gravità codice rosso, da una roulotte.

A Camaiore un’altra persona è stata travolta da albero e portata all’ospedale Versilia. Altre persone ferite in varie parti della Toscana. A Barga la parte di un tetto staccatosi da una casa ha centrato auto con persone all’interno, tre i feriti. Colpito da materiali volanti un addetto di un deposito dei pullman di Massa. A Firenze due feriti lievi in un’auto vicino allo stadio per la caduta di una pianta, un’altra persona al mercato del Galluzzo è stata colpita da un ramo, a Bottai un albero è andato su un camper del campeggio ma tutti illesi.

A Marina di Carrara il mercato settimanale è stato letteralmente spazzato via dal vento e nella zona vicina al porto tanti tetti scoperchiati sono finiti sul viale Da Verrazzano. Danni, alberi abbattuti, rami caduti e pali della luce piegati si sono registrati in tutta la provincia, compresa la Lunigiana.