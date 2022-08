Maltempo sulla costa e Acquario sold out, auto di turisti in coda in zona porto antico

Genova. Come ogni estate, l’assalto all’Acquario di Genova nelle giornate di maltempo sulla costa è un grande classico. E così anche quest’oggi si sono verificati alcuni problemi per la viabilità cittadina in zona porto antico.

Lunghe code da via Gramsci verso i parcheggi – andati presto esauriti – e per lo stesso motivo per le vetture che dalla sopraelevata escono in piazza Cavour.

Per la giornata di oggi, giovedì 19, inoltre, l’Acquario di Genova ha comunicato di non avere più ingressi a disposizione. Ma in tanti si sono comunque presentati alla biglietteria, ignari del sold out.

“Per i prossimi giorni consigliamo caldamente l’acquisto on line – si legge in una nota sui social della struttura – sconsigliamo di recarsi presso la struttura se non muniti di biglietto, per evitare code alle casse”.