Maltempo nel Tigullio, Confcommercio scrive a Regione e Prefettura: “Servono misure urgenti per le imprese”

Genova. Una lettera indirizzata al prefetto di Genova e al presidente della Regione Liguria per chiedere misure urgenti per consentire alle imprese del levante di ripartire prima possibile dopo la tempesta di ieri.

A scriverla il presidente della Camera di commercio di ieri Paolo Odone ricordando come il maltempo arrivato in piena stagione turistica, ha aggravato ulteriormente una situazione già compromessa , come noto, da problematiche quali la crisi, la guerra, il covid , gli aumenti delle materie prime.

Le misure richieste urgentemente da Confcommercio sono “la richiesta di stato di calamità naturale, la cassa integrazione in deroga, il sostegno al credito, contributi alle imprese per la ripartenza e soprattutto un’azione forte e decisa per quanto concerne gli adempimenti tributari a carico delle imprese per i quali ovviamente è necessario fare massa critica nei confronti del Governo”.

Inoltre gli uffici di Confcommercio Genova hanno immediatamente provveduto a “dare supporto alle imprese inviando comunicazione in merito alle prime operazioni da effettuare nel caso abbiano subito danni , ad esempio fotografie, segnalazione dei danni a mezzo modello AE, denuncia agli uffici competenti in caso di distruzione di scritture contabili o di distruzione merce. I nostri uffici – termina Odone – sono comunque a disposizione delle imprese per tutto il necessario supporto.