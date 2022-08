Maltempo in Liguria, Giampedrone: “L’allerta gialla non è uno scherzo, ci vuole più rispetto”

Genova. “Dobbiamo abituarci a questi eventi sempre più spesso. Quando emettiamo un’allerta gialla per temporali non è uno scherzo. Un evento come quello di questa mattina fa danni ma va molto veloce, e questa è una caratteristica ampiamente all’interno del quadro dell’allerta gialla che avevamo previsto con 24 ore di anticipo”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone facendo il punto questa mattina sull’ondata di maltempo che ha colpito il Levante della Liguria mentre era in vigore l’allerta gialla per temporali, prolungata fino a mezzanotte.

L’allerta meteo per temporali, come ha ricordato Giampedrone, prevede solo due gradazioni di colore: gialla e arancione. La differenza è data dalla diffusione dei fenomeni e dalla loro stazionarietà sul territorio.

“Faccio una raccomandazione alla massima prudenza. Da una situazione normale a una situazione di normale pericolo in poco tempo questi eventi possono mettere a repentaglio l’incolumità delle persone – prosegue Giampedrone -. Quando abbiamo emesso allerta a Ferragosto ho letto commenti sguaiati come al solito. La prudenza non è mai troppa. Parliamo di temporali, con una loro capacità di previsione difficile. Sulle allerte bisogna avere più attenzione e più rispetto”.

Secondo i dati forniti da Arpal, questa mattina a Panesi, nell’entroterra del Tigullio, sono caduti ben 20 millimetri in 5 minuti, ma nell’arco delle tre ore la cumulata è stata modesta, 40 millimetri. Sulla costa sono state registrate raffiche di vento oltre 140 chilometri orari.