Genova. Dopo la tempesta di agosto comincia la conta dei danni per i comuni del Tigullio e del suo immediato entroterra, sono impegnati a fare la conta dei danni anche se per fortuna non ci sono stati feriti seri o vittime. I sindaci di Sestri Levante, Valentina Ghio, di Chiavari, Federico Messuti, e di Cogorno, Gino Garibaldi, hanno già chiesto lo stato di calamità per i Comuni maggiormente colpiti dal maltempo, stato che consente di accedere a contributi statali straordinari.

Oggi i volontari, insieme ai vigili del fuoco che stanno terminando la messa in sicurezza delle strutture pericolanti, stanno ripulendo strade e spiagge, per tentare fra l’altro di salvare il week end: in Liguria ci sarà il ritorno dell’alta pressione e il probabile pienone di turisti, per questo occorre lavorare senza sosta.

Intanto a Sestri levante, dopo un primo sopralluogo il sindaco Valentina Ghio fa un primo bilancio dei danni pari a due milioni di euro complessivi.

“Con i tecnici del comune e gli assessori – spiega il sindaco Valentina Ghio – abbiamo compiuto un sopralluogo per una prima verifica dei danni subiti a scuole, parchi, casa di riposo, illuminazione e la stima è di oltre un milione di euro. Poi ci sono i privati dagli albergatori ai balneari, ai commercianti, alle centinaia di cittadini e turisti che hanno avuto le loro auto danneggiate. Quindi la cifra potrebbe raddoppiare”.