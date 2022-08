L’Iren Genova Quinto torna a lavorare: ecco la rosa a disposizione di Luca Bittarello

Genova. Le vacanze sono ormai agli sgoccioli. Lunedì pomeriggio infatti tornerà ad allenarsi la prima squadra dell’Iren Genova Quinto, pronta ad affrontare il quinto campionato consecutivo in Serie A1.

L’appuntamento è alle 17,15 alle Piscine di Albaro, dove il tecnico Luca Bittarello dirigerà la prima seduta della stagione. Ci sarà il nuovo acquisto Willy Molina, non Francesco Massaro, reduce dagli impegni con il Settebello, e Petar Mijuskovic. Così come si aggregheranno ai compagni nei giorni successivi anche i giovani Rocco Valle (impegnato nel Mondiale di Belgrado riservato alla leva 2004), Jacopo Gambacciani e Giobatta Valle (convocati per i Mondiali di Volos con la leva 2006) e Niccolò Gambacciani, da giovedì a Civitavecchia per un collegiale della leva 2003 che culminerà a settembre con le amichevoli con Grecia e Croazia.

Il roster della prima squadra 2022/2023: Alessandro Di Somma, Niccolò Figari, Andrea Fracas, Jacopo Gambacciani, Niccolò Gambacciani, Matteo Gitto, Francesco Massaro, Petar Mijuskovic, Guillermo Molina, Alessio Noli, Alessandro Nora, Roberto Ravina, Rocco Valle, Simone Villa.

Rimangono aggregati alla prima squadra per gli allenamenti anche Lorenzo Dellacasa e Matteo Perongini, inviati in prestito per un anno al Chiavari per “farsi le ossa” nel campionato di Serie A2, e i giovani Filippo Gandolfo e Augusto Massa.