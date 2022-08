Linea del Campasso, giù i palazzi a 10 metri dai binari: al loro posto spazi verdi

Genova. Gli edifici entro un raggio di 10 metri dalla linea ferroviaria del Campasso, nei quartieri di Sampierdarena, Certosa e Rivarolo, saranno espropriati e demoliti. E al loro posto è previsto un intervento di rigenerazione urbana con la creazione di nuovi spazi verdi. È quanto prevede il protocollo d’intesa tra ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria, Comune di Genova, Rfi e commissario straordinario del Terzo Valico per l’avvio del progetto di riqualificazione finanziato dal Governo con 89 milioni.

Il documento è stato approvato nei giorni scorsi con delibere di giunta in Comune e in Regione ed è il risultato delle proteste dei comitati dei residenti, spaventati dall’idea di un continuo passaggio di treni merci in mezzo alle case coi conseguenti problemi di inquinamento acustico e ambientale. Quella linea, dismessa da più di vent’anni, dovrà essere riattivata per garantire il collegamento tra il Terzo Valico e le banchine del porto di Sampierdarena.

Nei mesi scorsi sia il sindaco Marco Bucci sia i dirigenti di Rfi avevano promesso un “intervento innovativo per rendere questo importantissimo progetto compatibile con la vita dei genovesi che abitano in quei quartieri”. E in conferenza dei servizi la Regione ha espresso la compatibilità ambientale a condizione che sia presentato entro 8 mesi un progetto di fattibilità tecnico-economica finalizzato “alla mitigazione e compensazione degli impatti”.

Il “progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova”, ancora da realizzare sebbene esista già una bozza disegnata da Rfi, dovrà articolarsi in due macro-interventi: da una parte esproprio e demolizione di edifici e riqualificazione delle corrispondenti aree, “compresa la creazione di spazi verdi”, finanziati con gli 89 milioni di fondi ministeriali attribuiti a Rfi; dall’altra espropri e indennizzi con “azioni di rigenerazione urbana degli edifici resi liberi” che potranno essere “anche a carico del Comune di Genova”, il quale resta in ogni caso il soggetto attuatore di tutte le opere.

Replicando il modello a “zone colorate” usato per il ponte Morandi, saranno individuate tre fasce definite “in base al principio secondo il quale il disagio abitativo e la variazione di valore permanente delle unità immobiliari hanno un’incidenza progressivamente decrescente con la distanza dalla linea ferroviaria”, si legge nel protocollo. Nella prima, entro un raggio di 10 metri “dalla rotaia più vicina”, gli edifici saranno espropriati e abbattuti, anche quelli che ricadono solo parzialmente nell’area interessata. Nella seconda fascia, tra 10 e 20 metri dalla linea ferroviaria, sono previsti indennizzi e/o espropri: in quest’ultimo caso, la proprietà passa al Comune che diventa responsabile della riqualificazione. Nella terza fascia, tra 20 e 30 metri dai binari, scatteranno solo gli indennizzi per i residenti.

Espropri e demolizioni che non hanno nulla a che vedere con quelli già previsti e finanziati nel progetto di riattivazione della linea: si tratta di 7 edifici, perlopiù box e magazzini ma anche qualche palazzina, che interferiscono direttamente coi binari e coi cantieri e pertanto dovranno essere abbattuti. Gli 89 milioni in arrivo dal ministero e vincolati al protocollo d’intesa serviranno piuttosto a eliminare i disagi causati dal passaggio dei treni. Come? Eliminando le abitazioni più vicine alla linea, visto che nemmeno le barriere fonoassorbenti, già installate in alcuni tratti, sarebbero state sufficienti a mitigare l’inquinamento acustico.

Ma sull’operazione si abbattono già le critiche dell’opposizione. “Il vincolo dei 30 metri come limite perimetrale massimo per utilizzare le risorse è inaccettabile – tuona la consigliera Cristina Lodi del Pd, candidata alle prossime elezioni -. Le risorse degli 89 milioni vanno usate per opere che riguardano la qualità di vita dei territori ed Rfi deve trovare le risorse per indennizzare le cittadine e i cittadini. Vanno sommate risorse non tolte. Questa è una logica tipica di chi non conosce il territorio e non stupisce purtroppo che il Comune di Genova e Regione Liguria non alzino un dito per chiedere più risorse o per avviare davvero una riqualificazione. Le forme di indennizzo vanno previste nel progetto e la Regione ha il famoso Pris per intervenire. Anche gli espropri sono da prevedere e coprire con i soldi del progetto. Gli 89 milioni sono il frutto di una battaglia del territorio per avere un ritorno in termini di riqualificazione che Regione e Comune stanno trasformando in altra cosa. Fermatevi, c’è tutto il tempo per fare le cose bene”.

In realtà il limite dei 30 metri è relativo agli interventi finanziati con gli 89 milioni del ministero. Nel protocollo d’intesa si fa riferimento a “opere di riqualificazione anche fuori dalla fascia 2 e dalla fascia 3, definite a cura del Comune stesso, anche con risorse proprie”. Inoltre il Comune si impegna a “reperire le ulteriori risorse pubbliche necessarie al completamento degli interventi di rigenerazione urbana“. Toccherà a Tursi presentare al commissario Calogero Mauceri una “proposta progettuale di interventi” che comunque non dovranno provocare “pregiudizio né ritardo” rispetto alle tempistiche dei lavori sulla linea.

Insomma, finora le uniche risorse certe sono quelle per creare una sorta di “fascia di rispetto” lungo la linea ferroviaria. Per il resto bisognerà trovare altre fonti di finanziamento: nella “lista della spesa” del presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo c’erano “interventi sulle aree commerciali di Certosa, Rivarolo e Fegino, la riqualificazione dell’area ex Fillea con un parcheggio coperto sovrastato da un’area verde, la rigenerazione di piazzale Facchini e ulteriori opere per via Rossini, via Vezzani, via Celesia e il quartiere di Fegino”.

“Il protocollo non passerà in commissione consiliare né in consiglio comunale e non ci sarà condivisione e discussione, non ci sarà quindi la possibilità di fare proposte come tanto chiede il sindaco che, come spesso accade, non persegue quanto chiede – continua Cristina Lodi -. I Municipi non sono stati coinvolti perché la riqualificazione parte dal Campasso e coinvolge tutta la Valpolcevera. Le commissione chieste prima dell’estate per affrontare il tema della sovrapposizione dei cantieri e dei cronoprogrammi non sono state fatte. Per la Valpolcevera dunque bastano due pagine e si liquida tutto così? Chiederò una commissione consiliare prima del 31 agosto e spero che tutto venga posticipato e si faccia finalmente e seriamente un lavoro di progettazione condivisa sulla riqualificazione della valle perché ne va del futuro di tutta la città”.