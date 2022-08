Linea del Campasso, altri fondi in arrivo per la rigenerazione. Bucci: “Demoliremo il meno possibile”

Genova. Gli edifici da demolire lungo la linea merci del Campasso saranno “il meno possibile”. E gli 89 milioni stanziati dal ministero delle Infrastrutture per la rigenerazione urbana dei quartieri interessati (Sampierdarena, Certosa, Rivarolo e Fegino) saranno solo “un primo intervento” da integrare con ulteriori risorse, sia dal Governo sia dagli enti locali. Sono queste le garanzie arrivate oggi in prefettura a margine della firma del protocollo d’intesa tra Comune, Regione, Rfi, Mims e commissario unico del Terzo Valico, alla presenza del ministro Enrico Giovannini, i cui contenuti erano stati anticipati da Genova24.

“È evidente che il progetto di riqualificazione è più ampio ed è necessario dunque che il prossimo governo e le amministrazioni locali aggiungano risorse per completarlo – ha spiegato Giovannini in conferenza stampa -. Gli 89 milioni sono una prima base per iniziare il dialogo con la popolazione, poi sulla base del dialogo stesso si aggiungeranno ulteriori fondi in funzione degli accordi o delle idee che emergeranno”.

Per ora il protocollo d’intesa e i relativi finanziamenti riguardano solo le aree che distano al massimo 30 metri dalla linea. Questa zona verrà ulteriormente suddivisa in tre fasce: in quella più critica, entro 10 metri dai binari, sono previsti espropri e demolizioni. Ma dai quartieri, in particolare Certosa, è emersa la richiesta di una riqualificazione complessiva che non si limiti ai dintorni della ferrovia ma includa anche piazzale Facchini, l’area ex Fillea e le vie commerciali.

“Ci siamo fatti un po’ di conti – risponde il ministro Giovannini -. Avevamo stimato, e suggeriremo a chi verrà dopo di noi, di potenziare per 100 milioni questo fondo in modo da poter intervenire anche su sulle altre fasce in base a quello che emergerà. È una stima realistica che andrà decisa da chi farà la prossima legge di bilancio e calibrata sul progetto complessivo”. Spetterà dunque al prossimo governo colmare la lacuna, fermo restando che il Comune stesso avrà facoltà di intervenire “con risorse proprie”.

“Alcuni edifici, quelli più vicini alla ferrovia, saranno espropriati ma vogliamo ridurre al minimo le demolizioni – assicura il sindaco Bucci -. Non dobbiamo fare tabula rasa di un quartiere, dobbiamo renderlo al contrario più vivibile, e credo che un’idea potrebbe essere quella di realizzare degli studentati, cosa di cui c’è sempre bisogno”. In tutto sono circa 1.800 gli alloggi interessati dal passaggio della linea. Quelli che verranno espropriati ma non demoliti potranno essere acquisiti dal Comune, come prevede l’accordo: “Potremmo utilizzarli a fini sociali e di servizio, magari gli appartamenti ai primi piani, che affacceranno sulle barriere antirumore – ragiona Bucci – invece ai piani superiori potrebbe esserci student housing o senior housing, la stessa cosa che abbiamo fatto in via Porro, ma sono solo ipotesi, decideremo insieme al territorio”.

Ci sarà comunque una fascia, quella con distanza inferiore a 10 metri dalle rotaie, in cui ci saranno demolizioni e la creazione di un “cuscinetto” di aree verdi. E sulla linea del Campasso, come già promesso da Bucci e dai dirigenti di Rfi un anno fa, non transiteranno merci pericolose, che verranno invece dirottate sulla linea sommergibile lungo il Polcevera. Demolizioni, espropri e indennizzi – e la conseguente rigenerazione urbana – fungeranno da compensazione per i disagi provocati dal passaggio dei convogli, soprattutto in termini di inquinamento acustico.

Nulla verrà deciso senza ascoltare il territorio, ribadiscono tutti i firmatari del protocollo. “Ci sarà un forte coinvolgimento delle comunità locali – spiega il ministro Giovannini – anche per il disegno futuro dell’area. Non vogliamo percorrere le strade fallimentari già note in passato, abbiamo bisogno di un coinvolgimento attivo delle comunità stesse”. “Talvolta abbiamo avuto scontri coi comitati, ma sono sempre positivi – ricorda Bucci -. Tutti assieme faremo di Certosa un luogo dove vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero. Siamo tutti allineati”.

Un’altra garanzia riguarda le tempistiche degli interventi di rigenerazione, visto che gli 89 milioni verranno spalmati sui prossimi sette anni. “La legge indica solo le modalità della copertura finanziaria, ma gli 89 milioni, trattandosi di un progetto all’interno della struttura commissariale, sono immediatamente disponibili – ha chiarito il commissario straordinario dell’opera, Calogero Maugeri -. Il primo compito che avrà Bucci sarà quello di presentare un progetto che delinea i principi di intervento”.

Progetto che “non può rallentare quello del Terzo Valico – precisa Giovannini – e quindi dovrà andare di pari passo. La scelta fatta con Comune e Regione è quella di intervenire subito sulla prima fascia, ma questo è un progetto di riqualificazione dell’intera area”. “Avremo bisogno di moltissime risorse tecniche per espletare le procedure e di molte risorse umane. Sono previste nuove assunzioni, ma garantisco che questo non sarà un impedimento ai tempi di esecuzione dei lavori”, conclude Bucci.