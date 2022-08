Linea del Campasso, al via l’iter degli espropri: 7 edifici privati andranno abbattuti

Genova. Dopo l’annuncio degli 89 milioni destinati dal decreto Infrastrutture alla rigenerazione urbana della Valpolcevera entra nel vivo l’iter che porterà all’inizio dei lavori sulla linea del Campasso, la ferrovia merci che rappresenta l’ultimo miglio del Terzo Valico tra Fegino e le banchine del porto, incastrato tra le case di Rivarolo, Certosa e Sampierdarena. A luglio è partita la conferenza dei servizi e negli scorsi giorni la Regione ha avviato il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Con questo documento viene dichiarata la pubblica utilità dell’opera e viene diffusa una lunga lista di proprietà affacciate sulla ferrovia che risultano interferite dai lavori di adeguamento. In alcuni casi è prevista solo l’occupazione temporanea per le attività di cantiere, altri immobili invece verranno espropriati e demoliti. In tutto vengono interessati 7 fabbricati privati e tra questi, come emerge dal confronto con le mappe catastali, oltre a box e piccole costruzioni, ci sarebbero anche alcuni palazzi di via Francesco Campora, strada parallela a via Perlasca che costeggia la linea sul lato Ponente. Non ci sono invece i condomini che subirebbero disagi per l’inquinamento acustico, anche se esisteva l’ipotesi di includerli. L’elenco completo coi nomi di tutti i proprietari coinvolti è visibile qui.

Proprio in quell’area avverrà uno degli interventi più impattanti dell’intero progetto, la demolizione e ricostruzione del ponte ferroviario sul Polcevera che dovrà sopportare il transito di 42 treni al giorno lunghi fino a 750 metri. Linea che dovrà essere predisposta anche al transito delle merci pericolose, anche se Rfi ha assicurato più volte che di norma quel tipo di convogli transiterà sulla linea sommergibile, quella che costeggia il torrente da Sampierdarena in su, ricongiungendosi all’altezza di Rivarolo.

Il cantiere – che produrrà 104mila metri cubi tra detriti e rifiuti metallici da smaltire – dovrebbe iniziare dopo l’estate e la durata prevista è di tre anni. Forti le preoccupazioni dei residenti, non solo per l’impatto che avranno i lavori, ma anche per il rumore generato dal passaggio dei treni. E qui entrano in gioco gli 89 milioni stanziati dal ministero delle Infrastrutture. Si tratta in realtà di fondi che verranno distribuiti su sette anni (dal 2022 al 2029) e comprenderanno diversi progetti. La copertura della linea nei pressi di via Ardoino a Sampierdarena e lungo tutto il tratto tra le case di Certosa è solo una delle ipotesi progettuali, peraltro mai venute alla luce.

“È una grande opportunità che va colta per una profonda rigenerazione urbana della bassa Valpolcevera, ma al momento non esiste alcun progetto – puntualizza Federico Romeo, presidente del Municipio -. Servirà una forte collaborazione col Comune e ovviamente questo è il primo passo perché chiederemo altre risorse. Ma abbiamo già fatto alcune proposte su come impiegarli”. Cioè? “Interventi sulle aree commerciali di Certosa, Rivarolo e Fegino, la riqualificazione dell’area ex Fillea con una parcheggio coperto sovrastato da un’area verde, la rigenerazione di piazzale Facchini e ulteriori opere per via Rossini, via Vezzani, via Celesia e il quartiere di Fegino. Tutto questo andrà messo in un progetto complessivo. Penso ci siano le condizioni per poter lavorare bene”.