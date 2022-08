Lettori su Amazon: Genova al quinto posto italiano

Genova. Genova è al quinto posto degli acquisti di libri su Amazon.

Lo comunica la stessa azienda.

La top ten è guidata da Milano, che è saldamente al comando ormai da 10 anni e vede al secondo posto Roma, al terzo Torino, al quarto Bologna. Dopo Genova ecco Firenze, Napoli, Padova, Verona e Trieste.

Curiosità: i genovesi sono interessati ai libri di salute e ha suscitato interesse “Una vita rovesciata: la biografia di Francesco Flachi” di Matteo Politanò che racconta la vita di uno dei giocatori più amati nella storia della Sampdoria.

Intanto prosegue la terza edizione italiana di “Amazon storyteller”, il premio letterario per autori autopubblicati, un’opportunità per chi scrive e anche un’occasione per chi legge. Fino al 31 agosto 2022, gli autori hanno ancora la possibilità di inviare la loro candidatura all’iniziativa.