“L’acqua frizzante? Non ci arriva”, Co2 alle stelle ma non solo: anche a Genova le bibite gassate scarseggiano

Genova. Negli uffici pubblici come negli shop h24 per strada sembra di scorgerli, rabdomanti del terzo millennio, o forse investitori finanziari, armati di monetine da 50 cents, alla ricerca delle ultime bottigliette di acqua gassata in città. Scene distopiche, forse un po’ romanzate, ma non distanti dalla realtà.

Per i veri amanti della “bollicina” quello che sta accadendo nei piccoli negozi come nelle grandi catene di distribuzione ha il profilo del piccolo dramma. Ma il riflesso sull’economia del settore rischia di essere drammatico sul serio.

Anche a Genova gli effetti del rincaro esponenziale dell’energia e delle materie prime – in questo caso l’anidride carbonica che va addizionata ad acqua naturale minerale e altre bevande gassate – si stanno riflettendo sulla rete di vendita in maniera non omogenea.

Ci sono piccoli supermarket, per esempio alcuni Carrefour, dove semplicemente l’acqua frizzante (e alcune bibite) è esaurita. “Non ci arriva”, dice una dipendente di un franchise nel centro storico. Lo scaffale è vuoto. Acqua in bottiglia? Solo naturale. Per il settore “frizzante” solo qualche bottiglietta da mezzo litro di una delle marche più costose. “Ma anche per le bottiglie di acqua naturale ci sono limitazioni, due a testa”.

Perché non esiste il problema della Co2. C’è anche quello della siccità. In altri minimarket e in genere in molti esercizi dove l’acquisto in larghissima scala non è possibile, la situazione è molto simile, e riguarda tutte le catene.

Diversa la situazione per i grandi supermercati e ipermercati. Nel negozio Esselunga di via Piave non vengono indicate misure restrittive particolari ma, in effetti, le scorte appaiono meno rimpolpate rispetto al solito.

Nelle Coop la presenza o assenza di cestelli varia a giorno a giorno. “Facciamo fatica a ricevere il prodotto – fa sapere l’ufficio stampa di Coop Liguria – Quindi, a seconda della giornata, può arrivare oppure no. La situazione è di difficilissima lettura – aggiungono – ci stanno posticipando molto le consegne e quindi attendiamo forniture che non arrivano”.

Oltretutto più si parla di questa carenza e più i clienti cercano di fare scorta, replicando quanto accaduto nei primi mesi di pandemia Covid: “Per questo – spiegano da Coop – ora stiamo mettendo cartelli per avvisare che non sono più consentiti acquisti palesemente oltre il fabbisogno familiare”. L’invito è quindi a ridurre gli acquisti: “Anni fa avevamo fatto una campagna per promuovere l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, soprattutto per i benefici ambientali che questo comporta in termini di riduzione della plastica” ricordano da Coop.

L’aumento dell’anidride del carbonica in Liguria sta avendo effetti anche sulle aziende produttrici: la Fonte Calizzano, in Val Bormida, nel savonese, ha ridotto la produzione già da qualche giorno. L’Acqua Santa Vittoria a Pornassio, in Valle Arroscia, nell’imperiese, fornitrice anche per la catena Lidl sta faticando a rientrare nei costi per garantire gli approvvigionamenti. E comunque dai magazzini sta uscendo solo naturale.

Le aziende che producono e commercializzano acqua e altre bevande in bottiglia, l’allarme, lo avevano già lanciato un mese fa: il prezzo della Co2 necessaria per le linee produttive è aumentato di 7 volte in pochissimo tempo e la materia ha ritardi nelle consegne in continuo peggioramento. Tanto che la crisi potrebbe protrarsi – anzi è molto probabile – anche in autunno.

D’altronde quello alimentare non è l’unico settore dove viene utilizzata l’anidride carbonica. In agricoltura la Co2 viene utilizzata nelle serre per favorire la crescita di alcune piante, e negli allevamenti, per stordire gli animali prima della macellazione. Nell’ambito sanitario viene acquistata in grandi quantità per sterilizzare gli strumenti, per diversi esami diagnostici e altri interventi.

Ma quello dell’anidride carbonica non è il solo problema. C’è un mix di elementi che portano agli scaffali vuoti di questi giorni, almeno a parlare con i gestori dei supermercati: ad aumentare è anche il costo della plastica, e la produzione delle bottiglie sta subendo una leggera flessione.

Altro problema riguarda il noleggio dei furgoni che trasportano l’acqua o altre bibite: in questo momento si fatica a trovare mezzi da affittare temporaneamente e la consegna delle bottiglie d’acqua, il cui consumo è aumentato, è rallentato. Ultimo ma non ultimo problema, anzi, la mancanza d’acqua con molte fonti in sofferenza a causa della siccità.