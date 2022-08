La vita da panettiera di una giovane genovese conquista TikTok: la focaccia da 1 mln di visualizzazioni

Genova. Il breve racconto della sua giornata in panetteria sta facendo il pieno di like e di follower su TikTok. Alexia Duranti, 24 anni, nickname alexiabalexiaaa non ci crede ancora: “Ho aperto l’account quasi per gioco lo scorso aprile e non mi aspettavo tutto questo successo”. 44.500 follower, 826.9 mila mi piace ai suoi video di vita quotidiana soprattutto legati alla sua attività nel panificio di famiglia, in alta val Bisagno. A differenza del Panificio Rossetti ideato da Giulia Eleonora Musso per prendere in giro genovesi e foresti, qui è tutto vero e dietro al bancone c’è proprio Alexia.

Piccoli filmati in cui la giovane si misura con focaccia, pizza, pasticceria secca o è impegnata nelle pulizie, sempre con il sorriso sulle labbra nonostante il lavoro non sia certo una passeggiata e le difficoltà di tutti i giorni: “Mi sveglio alle cinque di mattina, finisco alle otto di sera, quando va bene, e da due anni di ferie non se ne parla, ma sono contenta di fare questo mestiere”.

A diventare virale, all’inizio, è stato un piccolo filmato che ritrae il fidanzato misurarsi con la fontana del porcellino di Firenze e il gesto scaramantico di fare centro nella grata dopo aver messo una moneta in bocca al maialino: oltre 300 mila visualizzazioni, ma poi a crescere sono stati sia i contenuti legati alla panetteria, sia i follower e i commentatori, aiutati da un duetto sulla focaccia (si chiama così la funzione di pubblicare un video fianco a fianco con quello di un altro creator) fatto da un utente che aveva centinaia di migliaia di follower: il video ha superato il milione di visualizzazioni.

“Molti mi fanno i complimenti perché non si sente spesso di una ragazza giovane che passa tutta la sua giornata, e anche di più, in un panificio − spiega – ma per me è normale, lo faccio da quando avevo 18 anni. Studiavo al mattino e al pomeriggio andavo ad aiutare mio papà”. Un esempio positivo.

L’idea di aprire un account TikTok non è legata a farsi pubblicità e nell’epoca in cui chi può approfitta dei social per vendere qualcosa o per autopromozione, è forse questo a essere piaciuto di più al pubblico: “Mi piace il mezzo e allora mi sono domandata, perché non io? Tutti raccontano tutto sui social, però non ho mai detto il nome del panificio. Non è quello a interessarmi. Mio papà non sa neanche che ho l’account”.

Il dna parla chiaro: il pane è una passione di famiglia: non solo il padre di Alexia Duranti fa questo lavoro, ma anche gli zii e altri parenti (tra questi anche i gestori del panificio Basilisco, che ha vinto la puntata genovese di Pizza Hero nel 2019).

Il sogno di Alexia sarebbe comunque specializzarsi nella pasticceria: “Mi piace fare le torte, per ora mi diletto con gli amici”. Intanto si gode il successo social, consapevole che sia un mondo complesso e difficile da governare. “Sinora me la sto cavando”, chiosa dispensando l’ennesimo sorriso.