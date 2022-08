La Sea2Sky cambia volto: ecco il Santa Cross Triathlon

Santa Margherita Ligure. C’è una grande novità legata alla storia della Sea2Sky, la famosa gara di duathlon che cambia completamente veste e denominazione, diventando la prima edizione del Santa Cross Triathlon. Un cambio insito nell’evoluzione della gara, che il 18 settembre vivrà una giornata magica all’insegna dello sport nella natura: Nuoto, mountain bike e corsa a piedi fuoristrada in rapida sequenza, con un forte legame con la Rea Palus Race dato non solo dal comune organizzatore, ma anche dallo spirito alla base dell’evento, fatto di sacrificio ma anche tanto divertimento.

I concorrenti iscritti (e tanti di loro lo hanno già fatto…) si ritroveranno a Santa Margherita Ligure per affrontare in rapida successione un km di nuoto in mare, poi 18 km di Mtb con 800 metri di dislivello e infine un trail di 8 km con 600 metri di dislivello. Tante sono le manifestazioni di Cross Triathlon nel calendario italiano, ma le particolarità della gara ligure sono la data, a sole due settimane dai mondiali Xterra di Molveno, e il percorso, già definito dagli addetti ai lavori semplicemente fantastico, lungo gli iconici sentieri del celeberrimo Monte di Portofino, meta turistica e naturalistica conosciuta a livello mondiale.

La gara, inserita nel calendario Fitri e di livello Silver – ovvero con ranking e montepremi – è allestita dalla Sporteventi SSDRL in collaborazione con la Qualitry Asd e scatterà alle ore 11 di domenica 18 settembre, con le premiazioni programmate per le 15:30. Alle 14 partirà la gara per la categoria Open e la staffetta Elite. Le iscrizioni hanno un costo di 49 euro per i Senior/Master, 25 euro per Under 23/S1 e 15 euro per gli Junior mentre per gli Open il presso è 42 euro e 99 per la staffetta composta da 2 o 3 partecipanti. Le iscrizioni chiuderanno il 12 settembre, ma chi provvederà entro il 2 settembre avrà la speciale t-shirt dell’evento.

Il ritrovo sarò in via Milite Ignoto, sede di partenza e arrivo e di tutti i servizi compresa la segreteria per la consegna dei numeri di gara, già dal sabato di vigilia alle ore 12. Un particolare ringraziamento va all’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure, che ha fortemente voluto l’evento sostenendo la sua clamorosa evoluzione.

La locandina dell’evento