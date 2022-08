La Sampdoria compie 76 anni: la festa dei tifosi davanti al Bar Roma di Sampierdarena

Genova. Dove tutto cominciò appena prima di ricominciare. Il calendario sui generis di quest’anno perché condizionato dal Mondiale fa cadere l’esordio in campionato dei blucerchiati all’indomani del compleanno numero 76.

“Passano gli anni, risplende il tuo nome… Auguri U.C Sampdoria unico folle amore”. Queste le parole scritte sullo striscione che campeggia in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, di fronte al Bar Roma. Proprio in questo locale, come spiega la targa commemorativa, “si svolsero gli incontri che portarono alla nascita dell’Unione Calcio Sampdoria, sancita ufficialmente il 12 agosto 1946”.

Bandiere, striscioni e tante persone con la maglietta blucerchiata hanno colorato la piazza nel tardo pomeriggio. Non sono mancati i cori e qualche sfottò nei confronti del Genoa. Quest’anno più che mai i cori sono antipasto del campionato, visto che domani alle ore 18:30 a Marassi la squadra di Marco Giampaolo se la vedrà con l’Atalanta di Gasperini.