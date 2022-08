La Regione stanzia oltre 660mila euro per l’assistenza alle persone con disturbi dell’alimentazione

Liguria. È stato approvato in Giunta il piano biennale regionale che andrà dal 30 settembre 2022 al 30 settembre 2024, con lo stanziamento di 667.500 euro, volto al miglioramento dell’assistenza rivolto alle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: “La somma sarà ripartita tre le cinque Asl, l’istituto pediatrico Gaslini e il policlinico San Martino”, ha spiegato il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità.

“Il progetto recepisce l’importanza di implementare un approccio basato sull’ottica della prevenzione, in linea con le azioni di promozione della salute, definendo in maniera dettagliata il percorso di presa in carico e di cura dei pazienti, adulti e minori che soffrono di disturbi della nutrizione e alimentazione. Tra gli obiettivi l’identificazione di un’equipe specialistica per ogni Asl, l’identificazione precoce dei soggetti a rischio nella fascia d’età scolastica attraverso l’utilizzo di screening condivisi dal tavolo regionale, l’istituzione di una cabina di regia regionale per la valutazione dei casi più complessi e un protocollo che consenta l’intercettazione precoce dei disturbi, in collaborazione con il sistema scolastico”.

Tra le azioni previste anche 4 incontri formativi che coinvolgano almeno 200 operatori e partecipanti per la formazione di primo e secondo livello e una ricognizione dei fabbisogni in termini di ambulatorialità, residenzialità e semiresidenzialità ospedaliera ed extra ospedaliera ed eventuale implementazione dei servizi.