La Praese presenta, giovedì 11 agosto, Francesco Flachi

Genova. L’A.S.D. Praese 1945 annuncia ,che giovedì 11 agosto ,a partire dalle ore 18, presso le strutture di Via Prà 43/b a Genova si terrà la presentazione di Francesco Flachi, autentica ciliegina sulla torta alla campagna acquisti per la stagione 2022/2023.

Alla presenza del presidente Giovanni Battista Caviglia, del vicepresidente Giuseppe Ferrando, del presidente della Scuola Calcio d’Elite Claudio Sciotto e del direttore sportivo Umberto Barletta verrà ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi l’ex blucerchiato Francesco Flachi, che per la stagione ormai alle porte sarà a disposizione di mister Fabio Carletti e del suo staff.

Ma le novità non finiscono qui: Flachi, oltre a far parte a tutti gli effetti della prima squadra, ricoprirà in società anche del ruolo di supervisore della scuola calcio, sarà un punto di riferimento tecnico per i più piccoli e un valido supporto per tutti i tecnici e i dirigenti delle leve più piccole della famiglia bianco-verde-gialla.

Al termine della presentazione Flachi sarà a disposizione degli organi di stampa per eventuali interviste prima di rimettere gli scarpini ai piedi e tornare in campo per il via della preparazione prevista per le ore 20.15.