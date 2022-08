Genova. Altro che movida. Sono indiscutibilmente loro il popolo delle ore piccole, padroni indiscussi della città mentre i suoi abitanti bipedi cercano di dormire nonostante le temperature tropicali. Una raffica di segnalazioni su Telegram è partita la scorsa notte dalla centrale della polizia locale di Genova per segnalare la presenza di cinghiali sulle strade, potenziale pericolo per i veicoli in circolazione.

Via Marina di Robilant, via Carrara, via Donghi, via Bovio, corso Gastaldi, piazzale Bligny. Dalla Valbisagno al Levante, le scorribande degli ungulati sono ormai una costante in tutti i quartieri. A luglio aveva fatto scalpore l’avvistamento di un branco in Sopraelevata. Solo l’altro ieri un motociclista era finito all’ospedale dopo aver investito un esemplare a Sampierdarena.

E come dimostra un video inviato alla nostra redazione da via Gaulli, nel quartiere di San Fruttuoso, ad attirare i cinghiali in mezzo ai palazzi è soprattutto la possibilità di banchettare tra le cataste di rifiuti all’interno o all’esterno dei cassonetti. A ulteriore conferma che la scarsa igiene urbana è uno dei fattori determinanti nel processo di urbanizzazione di questi animali un tempo relegati ai boschi lontano dai centri abitati.

Dopo aver provato (con scarso successo) a incatenare i contenitori, nelle ultime settimane Amiu ha introdotto una soluzione alternativa: ancorare i bidoni a una colonnina metallica per impedire che gli ungulati possano abbatterli. Il problema si potrebbe superare almeno in parte coi nuovi cassonetti elettronici previsti in tutta la città, ma al momento installati solo nel territorio della Media Valbisagno.

Secondo Coldiretti i cinghiali in Italia sono 2,3 milioni e a spingerli in città sarebbero anche il caldo opprimente e la siccità: “Dopo aver fatto piazza pulita nelle campagne di quel che rimane delle coltivazioni, decimate dalla mancanza di acqua e dalle temperature roventi, e aver costretto gli allevatori liguri ad abbattere migliaia di maiali sani per il rischio della peste suina, gli ungulati si riversano senza freni nelle strade e nei corsi d’acqua metropolitani, ormai allo stremo, si ritrovano a vagare senza meta in cerca di cibo e refrigerio”.

“L’invasione dei cinghiali nei centri abitati – spiegano Il presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa – è un problema che la Liguria si trova a dover affrontare già da molto tempo. Si tratta, purtroppo, di episodi sempre più frequenti, che mettono a rischio la sicurezza delle persone sia nelle città che nelle campagne. Questi suidi portano malattie, razzolano fra i rifiuti, causano incidenti e spaventano le famiglie, tanto che, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe, oltre 8 italiani su 10 ormai pensano che vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti, incaricando personale specializzato, in modo tale da ridurne il numero”.

Stando alle statistiche, il 26% degli italiani si è trovato faccia a faccia con questi animali almeno una volta nella vita. Percentuale che, nell’ultimo periodo, sta ulteriormente crescendo. “Non va poi dimenticato che i branchi – sottolineano Boeri e Rivarossa – sono diventati anche il principale vettore della peste suina, che ha costretto gli allevatori liguri ad abbattere migliaia di capi in piena salute, causando loro ingenti perdite e mettendo a rischio la norcineria nazionale, settore di punta dell’agroalimentare Made in Italy in cui sono impiegate circa 100mila persone tra allevamento, trasformazione, trasporto e distribuzione e che vanta un fatturato annuo di 20 miliardi di euro”.

Ad oggi i cinghiali rappresentano un vero e proprio flagello per i campi e per le tavole dei liguri e degli italiani. Anche a causa della proliferazione della fauna selvatica, negli ultimi anni sono stati abbandonati 800mila ettari di terreni fertili, che oggi, oltre a non essere più produttivi, sono esposti all’erosione e al dissesto idrogeologico. “È fondamentale l’emanazione di un Decreto legge urgentissimo per modificare l’articolo 19 della Legge 157 del 1992 – incalzano, infine, il Presidente ligure e il Delegato Confederale – in modo tale da consentire il depopolamento necessario dei cinghiali in una situazione che, altrimenti, è destinata a degenerare”.