La marcia notturna da Masone alla Radura della memoria per ricordare le 43 vittime del Morandi

Genova. Per gli attivisti dell’associazione “Noi per Voi” i 30 chilometri da fare a piedi che dividono Masone da Campi, attraverso i Piani di Praglia e la collina di Scarpino saranno niente rispetto ai 680 che lo scorso anno sono stati percorsi da Genova a Padova.

Non è la prima volta che la onlus decide di camminare con obbiettivi solidali. E quando scoccherà la mezzanotte, tra il 13 e il 14 agosto, sono almeno quaranta le persone pronte a mettersi in marcia – “armati” di bacchette e frontali – per raggiungere, il mattino successivo, la “Radura della memoria” in via Fillak per partecipare alla commemorazione delle vittime del crollo di ponte Morandi.

“A Campi si uniranno a noi 43 bambini, quasi tutti della Valle Stura ma non solo, che porteranno il loro saluto alle famiglie delle vittime – spiega il presidente dell’associazione Giovanni Andreoli – i più piccoli arriveranno in pullman mentre il nostro gruppo attraverserà di notte i piani di Praglia e la zona di Livellato per partecipare alle 6.30 a una messa al Santuario della Guardia, celebrata dal nostro amico don Giampaolo di Carpeneto, poi giù per Scarpino fino a Campi dove alle 9.30 ci uniremo al gruppo dei bambini”.

L’associazione Noi per Voi negli ultimi anni ha raccolto, durante lunghe camminate – la più lunga appunto quella fino a Padova – oltre 30mila euro da destinare all’ospedale Gaslini di Genova e agli ospedali pediatrici di Padova e Vicenza per l’acquisto di strumentazioni. “Il nostro sogno è di promuovere un gemellaggio tra le tre strutture”, spiega Andreoli.

Preto ci saranno nuove iniziative, anche grazie alla collaborazione di alcuni comici genovesi.

Intanto chi volesse unirsi alla marcia del 14 agosto può farlo, telefonando entro il 10 agosto al numero 3713720187.