La giornata elettorale: ritorni in campo, giovani e caro energia

Genova. Di seguito i comunicati stampa di oggi, giovedì 25 agosto, relativi alle prossime elezioni politiche in programma tra un mese esatto.

Elezioni politiche: Katia Piccardo parte da Stella, casa di Pertini, per il suo cammino verso il 25 settembre.

È iniziato da Stella, il piccolo comune dell’entroterra ligure che ha dato i natali al Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il viaggio elettorale di Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Liguria 02 che comprende parte delle province di Genova e Savona.

“Il mio cammino verso il 25 settembre, in quella che sarà una campagna elettorale difficilissima, è volutamente cominciato da un piccolo comune dell’entroterra che fa parte del collegio nel quale ho l’onore di essere candidata. Ho voluto iniziare con convinzione il mio percorso da un luogo che ha una valenza simbolica profonda avendo dato i natali al Presidente più amato dagli italiani, fermamente partigiano e antifascista”, dice Piccardo. “Noi sindaci, sempre in prima linea per i nostri concittadini, sappiamo più di altri interpretare e comprendere i reali bisogni del territorio. Istanze alle quali troppo spesso nessuno dà voce”, aggiunge Piccardo. “Fu proprio il presidente partigiano Pertini nel luglio del 1984 a insignire il Comune di Rossiglione, che ho l’onore di guidare da otto anni, della Croce al Valor Militare per il contribuito dato nella Resistenza”, chiude Piccardo. Piccardo sarà domani a Genova, in Valpolcevera, all’inaugurazione della Festa dell’Unità di Pontedecimo.

Elezioni, Toti: “I giovani partecipino alla vita pubblica per chiedere politiche all’altezza dei loro bisogni”.

“In campagna elettorale più o meno tutti parlano di giovani senza poi occuparsene davvero. Per far parte della vita del Paese e quindi dettare le scelte che li coinvolgeranno la prima cosa che devono fare è proporre ed essere parte della cittadinanza attiva. Questo vuol dire andare a votare, per esempio. L’assenza dei giovani nella politica si vede dalla mancanza di idee che vadano bene alle nuove generazioni e per questo credo che occorra che siano anche loro a indicarci il da farsi”. Lo dice Giovanni Toti di Noi Moderati, nel PunToti, sua rubrica social.

“I giovani – spiega – hanno bisogno di una scuola che insegni davvero, hanno la necessità di sapere per cosa un ciclo di studi li prepara, che sia un corso di formazione professionale o l’università. Noi, in Liguria, su questo abbiamo investito molto: il nostro Salone per gli Orientamenti fa incontrare decine di migliaia di giovani con le università e con gli enti di formazione perché troppo spesso le aziende rimangono senza mano d’opera adeguatamente preparata e i giovani fanno percorsi di studio alla cieca, mentre è fondamentale che scelgano anche una formazione che si concretizzi davvero in occupazione”.

Toti sottolinea inoltre che “i ragazzi oramai iniziano una vita autonoma fuori dalla casa dei loro genitori sempre più tardi. Occorre agevolarli con alloggi a prezzi calmierati durante il loro ciclo di studi, con aiuti a sostegno del mutuo per la prima casa o dell’affitto.

Attenzione ai giovani vuol dire anche attenzione alle vita culturale, che sia andare a teatro o partecipare a corsi d’arte. Stesso discorso vale per lo sport, perché serve investire molto di più nelle attività sportive”.

“Insomma occorre ricostruire il rapporto tra la politica e i giovani e per farlo serve che partecipino sempre di più alla vita pubblica, tornando ad avere fiducia nel loro Paese, pretendendo politiche all’altezza dei loro bisogni e puntando all’eccellenza”.

Alleanza Verdi Sinistra: Compagnie energetiche non pagano tassa su extraprofitti? Nostro esposto in procura, firmato da Bonelli, Fratoianni, Evi.

Il comunicato sull’iniziativa nazionale è stato diramato dai vertici roso”Oggi, l’Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, all’attenzione del Procuratore Lo Voi, affinché si apra un’indagine per evasione fiscale e frode fiscale. Da ormai sette mesi stiamo denunciando lo scandalo degli extraprofitti, senza paura di dire come stanno le cose: da settembre a giugno, in Italia, i colossi energetici hanno realizzato 50 miliardari di euro di profitti extra sulla pelle delle imprese e delle famiglie italiane. La sola Eni, nei primi sei mesi del 2022, ha realizzato un +670% di utile. E di fronte a questo, alla data prevista del 30 giugno, le compagnie hanno versato solo un miliardo di euro della tassa, già misera, del 25% imposta dal Governo. Che, in questo Paese, chi ha incamerato cifre miliardarie non versi il dovuto per legge è inaccettabile”.

Così i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, e il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, nel corso di una conferenza stampa per la presentazione delle proposte di contrasto al caro energia dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“Un qualunque cittadino che non paga le tasse nelle date previste dalla legge, – hanno incalzato i tre leader, – viene sanzionato dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate. Cosa aspettano le società energetiche a versare il dovuto? Forse temporeggiano in attesa dell’esito elettorale e di un Governo più vicino alle loro esigenze e ai loro interessi? Noi non ci stiamo. Ancora una volta ribadiamo, e siamo gli unici a farlo, che il 100% degli extraprofitti va restituito alle famiglie, alle imprese, agli artigiani, a partire dalle realtà più vulnerabili”.

“Nel nostro programma, abbiamo proposte serie: non soltanto la tassazione al 100% degli extraprofitti, la calmierazione dei prezzi delle bollette e il tetto al prezzo del gas, ma anche proposte che puntano all’efficienza energetica e alla conseguente riduzione dei consumi, oltre alla sburocratizzazione e velocizzazione dell’iter per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile. Sono misure indispensabili per fare innovazione in questo Paese, – hanno concluso Bonelli, Evi e Fratoianni, – e per combattere seriamente la crisi climatica e la crisi sociale in atto”.

Elezioni politiche, Linea Condivisa sta sui temi: lavoro, diritti e tutela ambientale.

“Alle elezioni nazionali in programma il prossimo 25 settembre Linea Condivisa invita al voto per dare voce alle forze progressiste di sinistra e per arginare la politica arrogante, aggressiva e vuota di contenuti della destra ma, allo stesso tempo, non vuole appiattirsi all’attuale discussione politica che gioca sui nomi e sui personalismi dei vari leader senza affrontare i veri temi e le sfide future per il nostro territorio e, soprattutto, per il Paese. Evidenziamo una tragica e dilagante attenzione ai nomi e mai ai temi. Un modus operandi che coinvolge tutta la politica e, inevitabilmente, anche il nostro campo. Infatti anche il processo di formazione delle liste in Liguria è avvenuto in assenza di un confronto con il territorio e le diverse anime che lo compongono. E dunque diciamo con forza che Linea Condivisa non si riconosce nel metodo della formazione delle liste. Evidenziamo così un problema di metodo e, con coerenza, anteponiamo le idee alle persone, cosa per niente scontata nella politica di oggi.

Come sempre, anche nelle prossime settimane saremo attivi sul territorio per portare avanti le nostre istanze, per una sinistra unita che ponga al centro del suo programma politico i temi del lavoro, dei diritti sociali e civili e della tutela ambientale. Linea Condivisa, lo ribadiamo, promuoverà con coerenza un voto progressista di sinistra, rivolto a tutte quelle forze politiche che contrastano il populismo delirante della destra, senza legami a personalismi che inquinano da troppo tempo il dibattito e il confronto politico. Auspichiamo l’avvento di un’ampia coalizione progressista di sinistra che sappia confrontarsi con i cittadini e con tutte le forze che si battono da tempo contro le politiche portate avanti dalla destra. Non ci interessano i giochi di palazzo e di poltrone, studiati a tavolino per accrescere l’ego di qualche personalità politica. Non è nel nostro stile. Noi teniamo la barra dritta e stiamo sui temi”.