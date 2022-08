Inversione a U in autostrada per un tir e un’auto sul nodo di Genova, patenti ritirate

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri, un tir e un’automobile hanno effettuato una inversione a “U” prima di una galleria sullo snodo autostradale di Genova. A quel punto è scattata la procedura di emergenza della polizia, con Aspi che ha avvisato i viaggiatori in transito del pericolo incombente tramite i pannelli a messaggio, mentre le pattuglie della sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena e di Ovada si sono date da fare per rallentare i veicoli e per giungere quanto prima sul luogo del pericolo.

Il sistema è stato efficace tant’è che le manovre scellerate non hanno causato incidenti, con ambedue i conducenti bloccati poco dopo dalle pattuglie della polstrada.

L’autista del tir, originario dell’Europa dell’Est, è stato sanzionato con il ritiro della patente e una multa fino a 8mila euro, cui si è aggiunto il fermo del mezzo per 3 mesi. Stessa sorte è toccata al conducente dell’auto, un turista che l’aveva presa a noleggio.

I poliziotti stanno inviando un dossier alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in quanto ritenuti responsabili di attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti.

“La manovra a dir poco scellerata di quei due conducenti, che hanno evidenziato un totale disprezzo per la sicurezza stradale, non rende giustizia ai tanti automobilisti e autisti professionali che, invece, sanno perfettamente che guidare non è uno scherzo, ma una cosa molto seria” ha dichiarato Paolo Maria Pomponio, direttore del Servizio Polizia Stradale.