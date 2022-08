Infortunio sul lavoro a ponte Libia, sindacati proclamano sciopero nel comparto traghetti

Genova. Sciopero di un’ora alla fine di ciascun turno per il comparto traghetti del porto di Genova dal secondo turno di oggi al primo di domani. L’astensione è stata proclamata da sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dopo l’incidente avvenuto ieri a bordo della nave Eurocargo Savona ormeggiato al terminal San Giorgio con un portuale investito da un muretto manovrato da un marittimo e rimasto gravemente ferito a un piede.

I sindacati spiegano che in una recente riunione a palazzo San Giorgio sul tema della sicurezza “sottolineavamo alle istituzioni locali la necessità di lavorare per avere una linea guida del porto di Genova sulle operazioni portuali nel settore Ro-Ro” visto che “si erano verificati in breve tempo diversi incidenti” a causa dei £rischi di interferenza uomo-macchina e la presenza di diversi soggetti (portuali e marittimi) così come per gli elevati ritmi di lavoro.

Dopo l’indidente di ieri Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti definiscono “indispensabile procedere nella strada da noi proposta”.