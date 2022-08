Incidente tra auto e scooter alla Foce, morta donna di 81 anni

Genova. Non è sopravvissuta alle ferite riportate la donna di 81 anni coinvolta in un incidente stradale avvenuto alla Foce all’altezza dell’incrocio tra via Rimassa e via Morin.

Intorno a mezzogiorno lo scontro tra uno scooter dove l’anziana viaggiava da passeggera e un’automobile che, secondo le prime informazioni, viaggiava in senso vietato.

Sul posto oltre a medici e ambulanze anche la polizia locale che si sta occupando dei rilievi.

L’80enne, intubata dagli operatori sanitari sul posto, è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso del San Martino ma non ce l’ha fatta. Ferita, ma non gravemente, anche la conducente del mezzo a due ruote, una cinquantenne, familiare dell’anziana deceduta.

Soccorso anche il guidatore dell’auto, anch’egli un pensionato.