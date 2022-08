Genova. Un incidente si è verificato questa mattina poco prima delle 11 sulla strada sopraelevata Aldo Moro nella carreggiata che porta a ponente.

Al momento non è chiara la dinamica: una persona sarebbe rimasta ferita in maniera grave, e quindi portata d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso.

Gravi disagi per la viabilità, con code e rallentamenti in direzione ponente, ma anche in direzione levante a causa dei curiosi.