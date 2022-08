Incidente in A10, camion che trasporta prosciutti si ribalta tra Varazze e Arenzano: due corsie bloccate

Varazze-Arenzano. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo le 7. E la giornata odierna rischia di essere più che in salita per gli automobilisti sulle autostrade liguri sin dal mattino.

Il sinistro si è verificato in A10, precisamente tra Varazze ed Arenzano, in direzione Genova. Si tratta di un camion, con targa straniera, che trasporta prosciutti e che si è ribaltato per cause ancora da accertare.

Il mezzo pesante si è letteralmente accasciato su un fianco, andando ad occupare due corsie, con conseguente perdita di gasolio sulla carreggiata.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e il personale medico. Stando alle prime informazioni ricevute pare che a bordo del camion fossero presenti due persone, uscite entrambe illese dall’incidente.

Al momento si è già formata una coda di circa 1km, in estensione, nel tratto interessato dal sinistro.

Aggiornamenti in corso