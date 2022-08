Incidente al casello di Pra’: svincolo chiuso in entrata e in uscita. Traffico in tilt sulla A10

Genova. Non di ferma la conta degli incidenti in autostrada questa mattina: poco dopo le 13 si è verificato un nuovo incidente al casello di Genova Pra’, che ha portato alla chiusura del casello sia in entrata che in uscita.

Ancora da capire dinamiche e mezzi coinvolti. In A1o in direzione di Genova si stanno formando code e rallentamenti, con una lunga fila di tir in coda per l’uscita verso il porto di Pra’.

E’ il terzo incidente che si verifica questa mattina sulla A10: il primo a Varazze questa mattina, con un camion ribaltato, il secondo sul ponte Genova San Giorgio, che ha visto coinvolti tre mezzi.