Inchiesta ponte bis, le accuse della Procura: “Non furono chiuse le gallerie pericolose”

Genova. L’ex direttore del primo tronco di Autostrade per l’Italia Mirko Nanni è accusato dalla Procura di Genova di “messa in sicurezza dei trasporti” per non aver fatto eseguire le ispezioni nelle gallerie autostradali di sua competenza e soprattutto di non aver rispettato le prescrizioni imposte ad Aspi dalla Commissione permanente delle Gallerie che con la diffida del 6 novembre 2019 gli aveva imposto di chiudere le gallerie comprese nella direzione del primo tronco e prive dei requisiti minimi di sicurezza. La diffida era stata inviata poco meno di due mesi prima del crollo della galleria Berté in A26.

Il dettaglio emerge dalle carte dell’inchiesta della procura di Genova nota come Ponte bis, vale a dire le indagini, recentemente riunificate dalla procura di Genova in un unico filone nate dopo il crollo del ponte Morandi e relative ai falsi report sulle gallerie, sui viadotti autostradali e sulle barriere fonoassorbenti.

Il Gup Angela Maria Nutini ha fissato per il prossimo 20 ottobre l’udienza stralcio sulle intercettazioni. Oltre a Nanni, tra i 56 indagati ci sono l’ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, Michele Donferri Mitelli, ex responsabile delle manutenzioni di Aspi, Paolo Berti, ex direttore delle operazioni centrali, Antonino Galatà, ex ad di Spea, la società che si occupava delle manutenzioni. Ci sono poi tecnici e dirigenti delle sue società.

Dopo il crollo del ponte Morandi era nata una costola sui falsi report sui viadotti di quasi tutta la rete autostradale. Secondo gli investigatori della guardia di finanza, i tecnici di Spea ammorbidivano i rapporti sullo stato dei ponti per evitare i lavori.

Era stato scoperto, inoltre, che le barriere fonoassorbenti montate su alcuni tratti autostradali erano difettose e si erano staccate causando problemi agli automobilisti. Uno degli indagati aveva anche detto al telefono che erano “attaccate con il Vinavil”.

Il 30 dicembre 2019 era invece crollata una parte della volta della galleria Bertè, in A26. Si erano staccate quasi due tonnellate di cemento che per fortuna non avevano colpito nessuna auto. Anche in questo caso la procura aveva scoperto che i controlli non venivano fatti in maniera adeguate.