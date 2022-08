Villanova d’Albenga. L’incendio alle spalle di Arnasco continua ad allargarsi. La situazione è critica nel Savonese: a causa del rogo è stato chiuso l’aeroporto di Villanova d’Albenga. Così come è chiusa la strada provinciale verso Ortovero.

Sono salite a quattro le famiglie di residenti nel comune di Villanova d’Albenga evacuate in via precauzionale: si tratta di una decina di persone. Al momento un’abitazione sta bruciando: si tratta di una casa vacanza, non si registrano feriti. Sul posto operano 2 canadair e 2 elicotteri.

Sono arrivate una squadra di vigili del fuoco di Genova ed una da Imperia: potrebbe arrivare supporto anche dal Piemonte. Oltre dieci le squadre di pompieri sul posto, oltre a volontari Aib praticamente da tutta la provincia.

La comunicazione di Anas: “A causa di un incendio in località Ortovero (Savona), Anas ha chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni la strada statale 453 “della Valle Arroscia” dal km 16,000 al km 17,600. Sul posto è presente anche il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”.

Stando a quanto riferito dal sindaco di Villanova d’Albenga, una delle 3 abitazioni evacuate finora in zona Branche, una villetta, sarebbe stata raggiunta dalle fiamme. Per fortuna, come detto, la casa era vuota al momento dell’accaduto. Nonostante l’intervento dei mezzi aerei, avrebbe riportato comunque danni importanti.

Nel frattempo, continua l’azione dei due canadair e dei due elicotteri presenti sul posto, che stanno intervenendo sul fronte attivo. Le unità dei vigili del fuoco presenti hanno richiesto il supporto di unità provenienti da altre province, che si sono già recate sul posto.